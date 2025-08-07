نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يصدم شتيجن بهذا القرار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي برشلونة الإسباني يوم الخميس سحب شارة القيادة من حارس مرماه الألماني مارك-أندريه تير-شتغين الذي يخضع لإجراءات تأديبية بدأها النادي الكاتالوني الثلاثاء.

وجاء في بيان مقتضب للنادي "في أعقاب الإجراءات التأديبية المتخذة ضد اللاعب مارك-أندريه تير شتيغن، وفي انتظار حسم هذه المسألة، قرر النادي، بالاتفاق مع الإدارة الرياضية والجهاز الفني، سحب شارة القيادة منه موقتا".

وأضاف بطل إسبانيا الموسم الماضي "خلال هذه الفترة، سيتولى القائد الثاني الحالي، رونالد أراوخو، مهام القائد الأول".

وبعد محاولة مسؤولي برشلونة التخلي عنه بعد موسمين تعرض فيهما لاصابات خطيرة، دخل حارس المرمى البالغ من العمر 33 عاما، والذي خضع أخيرا لجراحة في الظهر، في صراع مع إدارته، رافضا السماح لبرشلونة بمشاركة معلوماته الطبية مع رابطة الدوري الإسباني حتى تتمكن من تقييم مدة غيابه.

وبحسب الصحف الكاتالونية، كان برشلونة ينوي استغلال غياب قائده الأساسي لفترة طويلة من اجل الاستفادة من قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني وتسجيل تعاقداته الجديدة. لكن رفض حارس المرمى، الذي لم يعد أولوية لبرشلونة بسبب التعاقد الصيفي مع الشاب جوان غارسيا وتمديد عقد الحارس المخضرم البولندي فويتشيخ شتشيزني، جعل هذا الأمر مستحيلا.