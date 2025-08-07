نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريبًا.. انطلاق راديو (صوت الزمالك) أونلاين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة تعكس رغبة مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في تطوير العمل الإعلامي بالنادي، تقرر إطلاق راديو (صوت الزمالك) أونلاين من أجل تقديم خدمة إعلامية جديدة لجماهير الزمالك العاشقة للكيان في جميع أنحاء العالم حيث يمكنهم متابعة أخبار النادي وكل ما يتعلق به بشكل مباشر من خلال منصات راديو الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي عبر المنصات الآتية فيسبوك، تيك توك، يوتيوب وإنستجرام (صوت الزمالك - Sout El Zamalek).

وسيكون راديو (صوت الزمالك) نافذة أساسية للتواصل مع جماهير القلعة البيضاء في كل مكان بالعالم، إلى جانب الاستفادة من هذه الخطوة الرائدة على مستوي الأندية في مصر والشرق الأوسط لتأكيد الدور الإعلامي الذي يقوم به النادي في توعية الجماهير وترسيخ الانتماء للنادي وفق القواعد الإعلامية المتعارف عليها.

