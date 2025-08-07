نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماتيو كوفاسيتش يرفض عروض دوري المحترفين السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي الموثوق فابريتزيو رومانو أن نادي مانشستر سيتي تلقى عروضًا مغرية من أندية دوري المحترفين السعودي للتعاقد مع لاعب وسطه الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، البالغ من العمر 31 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ماتيو كوفاسيتش يرفض عروض دوري المحترفين السعودي

رغم العروض المالية الضخمة، أكد كوفاسيتش رغبته القوية في الاستمرار مع مانشستر سيتي والمنافسة على الألقاب المحلية والقارية، مفضلًا مواصلة مسيرته في أحد أبرز الأندية الأوروبية.

كوفاسيتش يعد من الركائز الأساسية في وسط ملعب السيتي، بخبرته وتمريراته الدقيقة، مما يجعل استمراره خبرًا سارًا لجماهير النادي الإنجليزي.