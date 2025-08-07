نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميلان يستهدف نجم مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن نادي إنتر ميلان قد يوجه أنظاره نحو جناح مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي، جادون سانشو، البالغ من العمر 25 عامًا، في حال فشلهم في التعاقد مع المهاجم النيجيري أدامولا لوكمان، 27 عامًا، من صفوف أتالانتا.

إنتر ميلان يستهدف نجم مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي

إنتر يضع لوكمان كخيار أول لتعزيز الخط الهجومي، لكنه بدأ في التحضير لبدائل محتملة وسط المنافسة الشرسة على توقيعه.

سانشو، رغم تذبذب مستواه في يونايتد، يمتلك مهارات فردية وسرعة عالية قد تضيف بعدًا جديدًا لهجوم النيراتزوري في حال إتمام الصفقة.