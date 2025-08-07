نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عملاق ألماني يقدم عرضا رسميا من أجل نجم ليفربول الشاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي الموثوق فابريتزيو رومانو أن نادي ريد بول لايبزيغ بدأ في مناقشة شروط العقد مع لاعب وسط ليفربول والمنتخب الإنجليزي تحت 21 عامًا، هارفي إليوت، البالغ من العمر 22 عامًا، تمهيدًا لتقديم عرض رسمي للتعاقد معه.

إليوت، الذي يُعد من أبرز المواهب الشابة في الكرة الإنجليزية، يسعى للحصول على فرص أكبر للعب بانتظام بعد منافسة قوية في وسط ملعب ليفربول، وهو ما يجعل انتقاله إلى لايبزيغ خطوة منطقية لتعزيز مسيرته.

المفاوضات الأولية تشير إلى رغبة النادي الألماني في بناء فريق شبابي وطموح، مستفيدًا من مهارات إليوت الفنية وقدرته على الإبداع في خط الوسط.