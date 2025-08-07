نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الرياضة تصدر بيان بمناسبة انطلاق الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيان صحفيا عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى وذلك بالتزامن مع اقتراب بدء الموسم الكروى الجديد خلال الساعات القادمة.

وجاء البيان كالتالى:

تتقدم وزارة الشباب والرياضة بخالص التمنيات بالتوفيق والنجاح لجميع عناصر المنظومة الكروية في مصر، وذلك مع انطلاق الموسم الكروي الجديد، والذي يُمثل محطة مهمة في مسار تطوير الكرة المصرية على كافة المستويات.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تؤكد التزامها الدائم بدعم وتطوير كرة القدم المصرية، من خلال التكامل مع مختلف الهيئات والمؤسسات الرياضية، من أجل تحقيق الريادة الكروية إقليميًا ودوليًا، وبناء أجيال قادرة على تمثيل مصر بالشكل الذي يليق بها.

مشيرًا أن الوزارة تتابع بكل اهتمام ودعم الجهود المبذولة من رابطة الأندية المحترفة في إدارة وتنظيم المسابقة المحلية بشكل احترافي يعكس طموحات الجماهير المصرية، مشيرًا إلى أن العمل التنسيقي بين الرابطة والاتحاد المصري لكرة القدم يُعد نموذجًا مهمًا في تطوير البنية المؤسسية والإدارية لكرة القدم المصرية، وخاصة فى ضوء سعى الاتحاد المصري لكرة القدم نحو تطوير لجانه المختلفة التى تمثل حجر الزاوية فى نجاح الموسم الكروي وخاصة لجان الانضباط والتظلمات والمسابقات فضلًا عن التطوير الذى تشهده منظومة التحكيم المصري وما يتطلبه الأمر من جهود إضافية للوصول إلى أعلى المستويات الفنية التى تلبي طموحات الجماهير المصرية.

وثمّن وزير الشباب والرياضة الدور المحوري الذي تقوم به الأندية الرياضية في بناء وإعداد اللاعبين، والارتقاء بالمستوى الفني، والتزامها بمعايير الاحتراف، ما يسهم في تحقيق التوازن والتنافسية بين الفرق، ويعود بالنفع على المنتخب الوطني.

كما أشاد الدكتور أشرف صبحي بالدور الوطني والمسؤول للإعلام الرياضي ومؤسساته المختلفة، مؤكدًا على أهمية تعظيم الرسالة الإعلامية في دعم الروح الرياضية، وتقديم محتوى موضوعي واحترافي يسهم في رفع الوعي الرياضي لدى الجماهير، ويعكس الصورة الحضارية للرياضة المصرية لتحفيز العمل مع المنظومة الكروية المصرية ويحمل الضوابط والأخلاقيات الوطنية التى تنعكس إيجابيا على كل عناصر المنظومة تنسيقا مع مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة.

وشدد وزير الشباب والرياضة أن نجاح الجهود من كافة الأطراف مرهون بالأساس بالحضور والمؤازرة الجماهيرية مشيدًا بدور وزارة الداخلية وكافة المؤسسات الأمنية التى أبدت تعاونًا كبيرًا وحرصًا على تهيئة الأجواء للحضور الجماهيري فى إطار من الروح الرياضية والتشجيع المثالى لمختلف الأندية المصرية.

وأوضح وزير الرياضة أن انطلاق موسم كروي منظم وقوي سيكون له انعكاسات إيجابية مباشرة على منتخب مصر الوطني، من خلال تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، بما يعزز من فرص التنافس بقوة في الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.

