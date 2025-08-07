نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو مصيلحي: نسعى لتطوير موارد اتحاد كرة السلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي، عقد رعاية مع شركة مافين للتطوير العقاري، لتصبح الراعي الرسمي لكرة السلة في مصر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الاتحاد لتطوير موارده المالية وجذب مزيد من الرعاة، بهدف دعم أنشطته وخدمة المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات القارية والدولية.

وقد جرت مراسم توقيع العقد، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ومجلس إدارة شركة مافين للتطوير العقاري.

وبموجب هذه الشراكة، سيظهر شعار شركة مافين على ملابس اللاعبين واللاعبات بمختلف الفئات العمرية، وكذلك على زي المدربين والطواقم الإدارية والطبية، خلال البطولات والمحافل القادمة.

كما سيُعرض شعار الشركة من خلال الإعلانات واللافتات والشاشات الرقمية أثناء بث مباريات الاتحاد، إلى جانب ظهوره الرسمي على قنوات التواصل الاجتماعي والبث المباشر للبطولات مثل الدوري الممتاز وكأس مصر وكأس السوبر.

من جانبه أكد الأستاذ عمرو مصيلحي أنه سعيد للغاية بهذه الشراكة، مشددًا أن الاتحاد المصري يسعى دائمًا إلى عقد شراكات مع شركات كبيرة وذات صيت وسمعة مميزة في شتى المجالات.

فيما أكد المهندس محمد رشدي الشريك المؤسس لشركة مافين للتطوير العقاري وعضو مجلس الإدارة: "تم تصميم مشروعات مافين وهم ( Baymount Sokhna وCali Coast Ras El Hekma ) لتمكين سكانها ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم بل وتجاوزها. لدينا قناعة قوية بأن الحياة عبارة عن سلسلة من اللحظات التي تتشكل حسب مكان حدوثها، نحن نبحث دائمًا عن زيادة قيمة الأشياء المهمة، مثل خلق المزيد من الفرص للشباب المصري لممارسة الرياضة.