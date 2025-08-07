نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع إنجليزي محتدم على نجم يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير لصحيفة "ديلي ميل" أن نادي إيفرتون انضم إلى سباق التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي دوغلاس لويز، البالغ من العمر 27 عامًا، في ظل اهتمام مسبق من نوتنغهام فورست بالحصول على خدماته من نادي يوفنتوس.

صراع إنجليزي محتدم على نجم يوفنتوس

وبحسب التقرير، فإن كلا الناديين يدرسان خيار التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة مع بند للشراء الإجباري أو الاختياري، وهي صيغة قد تُرضي يوفنتوس وتخفف من العبء المالي على الأندية المهتمة.

الاهتمام المتزايد بلويز يعكس قيمته الكبيرة كلاعب وسط يجمع بين الصلابة الدفاعية والرؤية الهجومية، كما يمتلك خبرة مميزة في الدوري الإنجليزي من فترته السابقة مع أستون فيلا.

القرار النهائي يبقى مرهونًا بموقف يوفنتوس وخططه الفنية للموسم المقبل، إضافة إلى رغبة اللاعب نفسه في خوض تجربة جديدة داخل البريميرليغ.