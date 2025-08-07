نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع شمال لندن يشتعل... آرسنال وتوتنهام يترقبان إشارة رودريجو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير صادرة عن موقع TBR Football أن ناديا آرسنال وتوتنهام دخلا في حالة ترقّب حذر بانتظار "الضوء الأخضر" من النجم البرازيلي الدولي رودريغو، البالغ من العمر 24 عامًا، قبل التقدّم بعرض رسمي لضمه من صفوف ريال مدريد.



وبحسب المصادر، فإن الناديين اللندنيين يضعان رودريغو على رأس أولوياتهما الهجومية هذا الصيف، لكنهما لن يتحركا قبل أن يُبدي اللاعب رغبة واضحة في الرحيل عن النادي الملكي، خاصة بعد تعاقد ريال مدريد مع الفرنسي كيليان مبابي ووجود منافسة شديدة في الخط الأمامي.

رودريغو، الذي لعب دورًا محوريًا في تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا مؤخرًا، يواجه مستقبلًا غير مضمون من حيث دقائق اللعب الأساسية، وهو ما قد يدفعه لإعادة التفكير في مستقبله.

آرسنال يسعى لتعزيز خياراته الهجومية تحضيرًا لدوري الأبطال والمنافسة على الدوري، بينما يرى توتنهام في رودريغو قطعة هجومية مثالية لمشروعه الجديد تحت قيادة أنجي بوستيكوغلو.

حتى الآن، لا توجد عروض رسمية، لكن أروقة الميركاتو تترقب موقف اللاعب... فهل يُشعل رودريغو معركة جديدة في ديربي شمال لندن، ولكن هذه المرة خارج الملعب؟