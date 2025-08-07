نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوتنجهام فورست يقترب من ضم نجم يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن نادي نوتنغهام فورست بات قريبًا من إتمام صفقة التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي دوغلاس لويز، البالغ من العمر 27 عامًا، قادمًا من صفوف يوفنتوس.



وفي تطور لافت، كشفت الصحيفة أن يوفنتوس قد لا يقف مكتوف الأيدي، إذ يُفكر في التوجه إلى نوتنغهام لاستقطاب إبراهيم سنغاري، لاعب منتخب كوت ديفوار وزميل لويز المحتمل السابق في فورست، والذي يبلغ أيضًا 27 عامًا، في خطوة قد تتحول إلى صفقة تبادلية محتملة.

دوغلاس لويز، الذي انضم إلى يوفنتوس مؤخرًا قادمًا من أستون فيلا، لم يخض وقتًا كافيًا مع السيدة العجوز، ما دفع النادي للتفكير بإعادة تدوير خياراته في خط الوسط.

أما سنغاري، الذي يتمتع ببنية بدنية قوية وقدرات دفاعية واضحة، فيُعد خيارًا جذابًا ليوفنتوس لتعزيز توازن خط الوسط، خاصة بعد خروجه من حسابات فورست في بعض فترات الموسم الماضي.

المفاوضات مستمرة، وقد تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورات حاسمة، خاصة مع اقتراب إغلاق سوق الانتقالات في إنجلترا وإيطاليا.