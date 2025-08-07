نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيوكاسل يُشعل الميركاتو بعرض ضخم لضم مالك ثياو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن نادي نيوكاسل يونايتد تقدم بعرض رسمي تبلغ قيمته نحو 30 مليون يورو (26.2 مليون جنيه إسترليني) للتعاقد مع المدافع الدولي الألماني مالك ثياو، البالغ من العمر 23 عامًا، لاعب إي سي ميلان.

ورغم قيمة العرض المُغرية، رفضت إدارة ميلان العرض الإنجليزي، حيث تعتبر ثياو أحد العناصر الأساسية في مشروع الفريق الدفاعي، وترغب في الإبقاء عليه ضمن التشكيلة للموسم المقبل.

ثياو، الذي تطور بشكل لافت منذ انضمامه إلى الروسونيري، أصبح محل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بفضل قوته البدنية وقراءته الممتازة للعب، إلا أن ميلان يرى فيه مستقبل الخط الخلفي، خاصة بعد رحيل عدد من الأسماء الدفاعية مؤخرًا.

نيوكاسل، الذي يسعى لتعويض بعض الثغرات الدفاعية، لن يتوقف عند هذا العرض وفقًا لتقارير مقربة من النادي، ومن المتوقع أن يُواصل الضغط لإقناع ميلان بفتح باب التفاوض.