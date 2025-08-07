نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يتحرك رسميًا لحسم صفقة سيسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي مانشستر يونايتد لعقد اجتماع رسمي مع إدارة ريد بول لايبزيغ، يوم الخميس، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن التعاقد مع المهاجم السلوفيني الشاب بنيامين سيسكو، البالغ من العمر 22 عامًا، حسب ما أكده الصحفي الموثوق فلوريان بليتينبرغ.

مانشستر يونايتد يتحرك رسميًا لحسم صفقة سيسكو

سيسكو، الذي لفت الأنظار مع لايبزيغ في الموسم الماضي بتسجيله أهدافًا حاسمة وأداء بدني قوي، يُعد هدفًا رئيسيًا في مشروع مانشستر يونايتد الهجومي، حيث ترى الإدارة فيه مستقبلًا طويل الأمد لمركز المهاجم الصريح.

التقارير تشير إلى أن النادي الإنجليزي سيحاول تسريع المفاوضات لحسم الصفقة قبل دخول أطراف أخرى على الخط، خصوصًا مع وجود اهتمام أوروبي متزايد باللاعب.

سيسكو يتمتع بمزيج من السرعة، الطول، والقدرة التهديفية، ما يجعله خيارًا مثاليًا لقيادة هجوم يونايتد في السنوات القادمة، خاصة في ظل توجه النادي لبناء فريق شاب وطموح تحت إشراف إدارة رياضية جديدة.