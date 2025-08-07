نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيله جون إدوارد.. غموض مصير كريم فؤاد مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي كريم رمزي، أن عقد كريم فؤاد لاعب الأهلي سينتهي بنهاية الموسم الذي سينطلق غدا ولم يجدد تعاقده حتى الآن.

وقال رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف ام: ما علمته ان عقد كريم فؤاد لاعب فريق الأهلي سينتهي بنهاية الموسم الذي سينطلق غدا.

وأضاف: كريم فؤاد سيحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل، وحتى هذه اللحظة الاهلي لم يفاتحه في التجديد.

وتابع: جون ادوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك هو وكيل أعمال كريم فؤاد، وهو من جلب اللاعب للأهلي عندما كان لاعبا في صفوف انبي.

واختتم كريم رمزي تصريحاته قائلا: لا أربط اللاعب بالزمالك، إنما أظهر الصورة جيدا بعقد كريم فؤاد وايضًا وكيل أعمال اللاعب.