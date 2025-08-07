نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة داخل جدران نيوكاسل… ألكسندر إيساك يُجبر على التدريب منفردًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة The Mirror البريطانية أن نادي نيوكاسل يونايتد قد طلب من المهاجم السويدي الدولي ألكسندر إيساك، البالغ من العمر 25 عامًا، التدرب بشكل منفرد بعيدًا عن المجموعة، في ظل تصاعد اهتمام ليفربول بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتأتي هذه الخطوة المفاجئة بعد أن تغيّب إيساك عن "يوم العائلة" الذي نظّمه النادي للاعبين وأسرهم، ما فُسِّر على أنه مؤشر على توتر العلاقة بين اللاعب والإدارة الفنية، وربما اقتراب خروجه من صفوف الفريق.

إيساك يُعد أحد أبرز المهاجمين في البريميرليغ، وقدم موسمًا لافتًا بقميص نيوكاسل، مما جذب أنظار كبار الأندية، وعلى رأسها ليفربول، الساعي لتعزيز هجومه بلاعب بمواصفات تهديفية وسرعة عالية، خاصة بعد رحيل بعض الأسماء في الخط الأمامي.

حتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من نيوكاسل أو ليفربول، لكن الأجواء تشير إلى أن مستقبل المهاجم السويدي أصبح محل شك كبير، وأن الأيام القادمة قد تحمل تطورات مثيرة في واحدة من أبرز صفقات الصيف المحتملة.