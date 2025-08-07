نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة مدوية على الأبواب… عملاق إنجليزي يفتح باب المفاوضات لخطف جاك جريليش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تحرك مفاجئ قد يُحدث هزة في سوق الانتقالات الصيفي، كشفت شبكة Sky Sports أن نادي إيفرتون قد دخل في محادثات رسمية من أجل التعاقد مع النجم الدولي الإنجليزي جاك جريليش، البالغ من العمر 29 عامًا، قادمًا من صفوف مانشستر سيتي.

صفقة مدوية على الأبواب… عملاق إنجليزي يفتح باب المفاوضات لخطف جاك جريليش

ويسعى إيفرتون إلى تدعيم صفوفه بلاعب يمتلك الخبرة والجودة الهجومية، ويبدو أن جريليش يُعد الهدف المثالي، خاصة في ظل الحديث عن رغبة مانشستر سيتي في تعديل تشكيلته الهجومية خلال الميركاتو الجاري.

من جانبها، لم تُعلن إدارة السيتي موقفها النهائي من الصفقة، لكن المصادر تؤكد أن باب النقاش مفتوح أمام العروض المناسبة، وسط ترقب من جماهير "التوفيز" لرؤية نجم بقيمة جريليش بقميص الفريق الأزرق.

جريليش، الذي انضم إلى السيتي قادمًا من أستون فيلا في صفقة قياسية عام 2021، شارك في عدد كبير من المباريات الحاسمة، لكنه عانى من تذبذب في المستوى والدقائق خلال الموسم الأخير، وهو ما قد يدفعه للبحث عن دور محوري جديد.