 مانشستر يونايتد يتحرك لاقتناص جوهرة برايتون كارلوس باليبا

أحمد جودة - القاهرة - بدأ نادي مانشستر يونايتد أولى خطواته الجادة نحو التعاقد مع لاعب الوسط الكاميروني الشاب كارلوس باليبا، البالغ من العمر 21 عامًا، عبر وسطاء تواصلوا مع نادي برايتون لاستكشاف إمكانية إتمام الصفقة، حسب ما كشفه تقرير صادر عن صحيفة The Athletic.

اللاعب يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد جذب أنظار كشافي "الشياطين الحمر" بفضل مستوياته المميزة في موسم 2024/2025. رغم عدم تقديم عرض رسمي حتى الآن، فإن التحركات الأولية تشير إلى اهتمام فعلي من يونايتد لتعزيز خط وسطه بدماء شابة تتمتع بالحيوية والقوة البدنية.

ورغم أن نادي برايتون لم يُبدِ حتى الآن رغبة في بيع اللاعب، فإن مراقبين يرون أن العرض المناسب قد يُغري إدارة النادي بالتخلي عن أحد أبرز أصوله الشابة، خاصة في ظل الضغوط المالية المعتادة في الميركاتو.

صفقة كارلوس باليبا، إن تمت، قد تُمثل إضافة قوية لمشروع مانشستر يونايتد الجديد تحت قيادة الإدارة الفنية الحالية، وتعكس أيضًا رغبة النادي في بناء خط وسط للمستقبل يواكب تطلعات العودة إلى منصات التتويج.