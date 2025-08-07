نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 23 لاعبًا فى قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة المصري غدا في افتتاح الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سامي، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، عن اختيار 23 لاعبًا للسفر إلى السويس، استعدادًا لمباراة المصري البورسعيدي المقرر لها في التاسعة مساء غدًا، على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري نايل.

وضمت القائمة كلًا من: صبحي سليمان، محمود جنش، يوسف نادر، محمود شبانة، مصطفى إبراهيم، كريم الديب، فان ديرك، عبد الغني محمد، فادي فريد، هشام بلحة، فافيور أكيم، عمرو جمعة، محمد كناريا، ناصر ناصر، عمرو صلاح، جون إيبوكا، محمد سامي، محمود عجيب، نور علاء، محمد توني، عبد الرحمن بودي، أبو بكر ليادي، إسحق إريك.

ويغيب عن المباراة محمود علاء للإصابة.

وأعلنت إدارة نادي الاتحاد السكندري عن تنظيم رحلة للجماهير السكندرية إلى السويس لمتابعة المباراة.

وأوضحت إدارة النادي أن الحافلات التي ستنقل الجماهير إلى السويس ستتواجد أمام ستاد جامعة الإسكندرية، الكائن خلف المقر الرئيسي للنادي فرع الشاطبي.