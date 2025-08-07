نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أحمد شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل وسام أبو علي مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن تطورات مفاجئة تتعلق بمستقبل اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي، واحتمالية استمراره مع النادي الأهلي، على الرغم من الإعلان الرسمي عن رحيله خلال الفترة الماضية.

أحمد شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل وسام أبو علي

وكان النادي الأهلي قد أعلن مؤخرًا عن انتقال وسام أبو علي إلى صفوف فريق كولومبوس كرو الأمريكي، في صفقة بلغت قيمتها المالية رقمًا كبيرًا، مما اعتُبر حينها نهاية لمسيرة اللاعب مع القلعة الحمراء.

لكن شوبير أشار، خلال حديثه في برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، إلى سيناريو محتمل قد يعيد اللاعب إلى الأهلي مجددًا، مؤكدًا: "وسام أبو علي سيتوجه إلى الولايات المتحدة خلال اليومين أو الثلاثة المقبلين لإنهاء إجراءات انتقاله إلى كولومبوس كرو".

وأضاف: "لكن في حال لم يتم قيده في قائمة فريقه الجديد قبل 20 أغسطس، وهو الموعد النهائي لغلق باب القيد في الدوري الأمريكي، فماذا سيكون الموقف؟".

وأوضح شوبير أن اللاعب لا يزال مقيدًا في قائمة الأهلي، وبالتالي سيكون بإمكانه المشاركة مع الفريق بصورة طبيعية إذا لم يتم قيده في الولايات المتحدة قبل الموعد المحدد، مؤكدًا في الوقت ذاته أن العقبة الوحيدة التي قد تواجه عودته هي الجاهزية البدنية والفنية.