ريال مدريد يحسم الجدل حول القميص رقم "9".. وجونزالو جارسيا يسبق إندريك في السباق

أحمد جودة - القاهرة - اقترب نادي ريال مدريد من إنهاء الترتيبات الأخيرة الخاصة بفريقه الأول، مع انطلاق الموسم التحضيري تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، ومن بين أبرز القرارات التي تنتظر الحسم، توزيع الأرقام المتاحة على اللاعبين، لا سيما الرقمين "9" و"25". ومع انتقال لوكا مودريتش إلى ميلان، انتقل الرقم "10" إلى النجم الفرنسي كيليان مبابي، تاركًا رقمه القديم شاغرًا.

ووفقًا لما كشفته مصادر صحفية إسبانية، فقد وقع اختيار إدارة ريال مدريد على منح الرقم "9" للاعب الشاب المتألق غونزالو غارسيا، القادم من أكاديمية النادي، متفوقًا بذلك على المهاجم البرازيلي إندريك، الذي كان يُعد من أبرز المرشحين لحمل هذا الرقم الأسطوري في تاريخ النادي.

هذا القرار أثار ردود فعل فورية، خصوصًا في أوساط اللاعب البرازيلي، حيث أفادت تقارير كتالونية بأن إندريك لم يتقبل القرار بسهولة، خاصة وأنه انتظر طويلًا فرصته في الموسم الماضي تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، لكن مشاركاته اقتصرت على مباريات كأس الملك.

إلا أن مصادر من داخل النادي نفت وجود أي خلاف أو احتجاج من جانب إندريك، وأكدت لصحيفة "Defensa Central" أن اللاعب الشاب راضٍ تمامًا عن حمله الرقم "16"، والذي يعتبره رقم الحظ بالنسبة له منذ أيامه في الدوري البرازيلي، ويعتزم مواصلة اللعب به في موسم 2025/26.

إندريك، حسب المقربين منه، لا يركز على أرقام القمصان بقدر ما يركز على الحفاظ على مكانته في تشكيلة الفريق، حيث يتطلع لأن يكون الخيار الثاني بعد مبابي في خط الهجوم. هذا هو التحدي الحقيقي بالنسبة له، وليس الرقم الذي يحمله على ظهره.

من جانبه، يواجه تشابي ألونسو تحديًا كبيرًا في الموازنة بين الأسماء الهجومية المتاحة، حيث يملك أربعة مهاجمين يتنافسون على مركزين أساسيين فقط، هما مبابي وفينيسيوس جونيور. وقد يكون الحل في اللجوء إلى سياسة التناوب أو النظر في إعارات لبعض اللاعبين خلال الأسابيع المتبقية من سوق الانتقالات الصيفي.