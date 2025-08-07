نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يتحمل 80% من راتب رضا سليم مع الجيش الملكي (34 مليون) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف موقع "البطولة" المغربي، نقلًا عن مصادر مطلعة، تفاصيل مالية دقيقة تتعلق بصفقة عودة اللاعب رضا سليم من النادي الأهلي المصري إلى صفوف فريق الجيش الملكي المغربي، حيث تم الاتفاق على توزيع الأعباء المالية بين الناديين بما يتناسب مع التفاهمات الأخيرة بين الطرفين.

الأهلي يتحمل 80% من راتب رضا سليم مع الجيش الملكي

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن النادي الأهلي المصري سيتحمل الجزء الأكبر من المستحقات المالية المتعلقة باللاعب، حيث سيتكفل بمبلغ قدره 700 مليون سنتيم مغربي، أي ما يعادل 700 ألف دولار أمريكي، من إجمالي الراتب الأساسي الذي سيحصل عليه اللاعب.

في المقابل، سيساهم نادي الجيش الملكي المغربي بمبلغ 200 مليون سنتيم، أي نحو 200 ألف دولار، ضمن الاتفاق المالي الذي تم بين إدارة الناديين، وهو ما يجعل القيمة الإجمالية للراتب الأساسي الذي سيتقاضاه رضا سليم تبلغ نحو 900 مليون سنتيم، أي ما يعادل 900 ألف دولار.

ولن يقتصر المقابل المادي للاعب على الراتب الأساسي فقط، بل ستُضاف إليه حوافز ومكافآت إضافية من المنتظر أن تصل قيمتها إلى 100 مليون سنتيم مغربي، حسب بنود العقد، ما قد يرفع مجموع ما يتقاضاه رضا سليم إلى مليار سنتيم تقريبًا في حال تحققت الشروط المطلوبة.

وفي سياق متصل، نفت المصادر المقربة من الصفقة وبشكل قاطع الأنباء المتداولة التي أشارت إلى أن نادي الجيش الملكي قد ساهم بمبلغ 550 مليون سنتيم (ما يعادل 550 ألف دولار) في عملية عودة اللاعب، مؤكدة أن هذا الرقم غير صحيح على الإطلاق.

وأشارت المصادر إلى أن رغبة رضا سليم الشخصية كانت حاسمة في حسم الأمور، حيث عبّر اللاعب بوضوح عن رغبته في العودة إلى الجيش الملكي، ما سهل المفاوضات وساهم في الوصول إلى اتفاق مُرضٍ لجميع الأطراف.