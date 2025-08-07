نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يعلن التعاقد مع مصطفى زيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أتمت إدارة التعاقدات بالنادي بقيادة الكابتن عمرو بسيوني، إجراءات ضم اللاعب مصطفى عبد الرؤوف (زيكو) قادما من صفوف نادي زد في صفقة انتقال قوية لدعم صفوف الفريق والخط الهجومي.

جاء ذلك في إطار خطة إدارة بيراميدز والمهندس ممدوح عيد رئيس النادي بدعم الفريق بأفضل العناصر والصفقات استعدادا للموسم الجديد الذي يشهد مشاركة بيراميدز في عدد من البطولات المحلية والقارية بخلاف المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة كأس الإنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بوصفه بطل قارة إفريقيا.

ومصطفى زيكو من مواليد ٢٧ أبريل من عام ١٩٩٧، وبدأ مشواره مع كرة القدم في صفوف نادي جمهورية شبين قبل أن ينتقل إلى حرس الحدود ومنه إلى زد قبل أن ينضم لصفوف نادي بيراميدز.

وسبق وأن خاض مصطفى زيكو ٨٢ مباراة في الدوري المصري الممتاز، سجل خلالهم ٢٣ هدفا بالإضافة إلى صناعة ٦ أهداف أخرى، مع الأندية التي لعب لها، ويمتاز بالمهارة والسرعة كلاعب جناح أو مساند لخط الهجوم.

يذكر أن مصطفى زيكو هو ثاني صفقات بيراميدز خلال انتقالات الصيف بعد التعاقد مع الجناح اابرازيلي إيفرتون داسيلفا قادما من ناادي بانيك أوسترافا التشيكي.

