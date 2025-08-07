نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ريال مدريد يفاجئ تشابي ألونسو في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - بدأت رسميًا حقبة المدرب تشابي ألونسو في قيادة ريال مدريد هذا الأسبوع في مدينة "فالديبيباس" الرياضية، وسط ترقّب كبير من جماهير النادي لما يدور في الكواليس خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وأكد ألونسو في مؤتمره الصحفي الأخير عقب نهاية بطولة كأس العالم للأندية، أنه استخلص العديد من الدروس، قائلًا:"هذه البطولة أخبرتني بالكثير عمّا نحن عليه وما يجب أن نُحسّنه. الموسم المقبل سيكون مختلفًا، وسنستعيد بعض اللاعبين وسنجري بعض التغييرات. نريد بناء فريق يعمل كوحدة واحدة، وأن يكون الجميع منخرطًا في المشروع."

وبالفعل، طلب المدرب الباسكي من لاعبيه أقصى درجات الالتزام والجدية خلال فترة الإعداد القصيرة، استعدادًا للمباراة الافتتاحية في الليغا أمام أوساسونا على ملعب "سانتياغو برنابيو".

عودة مفاجئة تبشّر بالخير

رغم أن الأيام الأولى من التحضيرات كانت قاسية بسبب ارتفاع درجات الحرارة في العاصمة مدريد، إلا أن مفاجأة سعيدة كانت في انتظار الطاقم الفني: ديفيد ألابا ظهر بمستوى بدني يفوق التوقعات، وبدا متعافيًا بشكل كبير من إصابة الركبة التي أبعدته لفترة طويلة، حيث لم يعد يحتاج إلى الضمادات التي كان يعتمد عليها مؤخرًا.

وأفادت مصادر مقربة من الجهاز الفني في تصريحات لموقع Defensa Central أن انطلاقة ألابا في التدريبات كانت "أفضل بكثير مما كان متوقعًا"، ما يعزز احتمالات اعتماده بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.

عنصر مهم في خطط ألونسو

يعرف تشابي ألونسو جيدًا قيمة ألابا، ليس فقط كلاعب في أرض الملعب، بل كشخصية قيادية داخل غرفة الملابس. وقد سبق وأن تشاركا غرفة الملابس في بايرن ميونيخ، ما يجعل العلاقة بينهما قوية ومبنية على الثقة المتبادلة.

ويرى ألونسو في ألابا، في حال استعاد لياقته الكاملة، خيارًا مثاليًا لشغل مركز قلب الدفاع الأيسر في خطة مكوّنة من ثلاثة مدافعين، خاصة وأن اللاعب النمساوي يتمتع بقدرة عالية على إخراج الكرة بسلاسة من الخلف، وهي من النقاط التكتيكية التي يوليها المدرب أهمية كبرى.

الوقت هو الحكم

في الوقت الراهن، تترقّب الإدارة والجهاز الفني مدى قدرة ألابا على الاستمرار في هذا النسق الإيجابي، خاصة في المباريات التنافسية، حيث سيكون القرار النهائي بشأن موقعه في التشكيلة الأساسية مرهونًا بجاهزيته البدنية واستمراريته.

ومع تعافي ألابا المحتمل، سيكون ريال مدريد قد كسب "صفقة داخلية" دون اللجوء إلى السوق، ما يُعدّ دفعة قوية لتطلعات الفريق الدفاعية هذا الموسم.

