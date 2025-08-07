نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة يشهد ختام البطولة العربية الثالثة للحساب الذهني السبت المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في الساعة العاشرة صباح يوم السبت المقبل، حفل ختام البطولة العربية الثالثة للحساب الذهني، التي ينظمها الاتحاد المصري للتنمية الذهنية للنشء برئاسة اللواء محمد مندور، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 9 أغسطس الجاري، في المركز الأولمبي بالمعادي، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) التابعة لجامعة الدول العربية.

وزير الرياضة يشهد ختام البطولة العربية الثالثة للحساب الذهني

ويشارك في البطولة أكثر من 12 دولة عربية، من بينها مصر، تونس، الجزائر، لبنان، الأردن، العراق، السودان، وسوريا، في أجواء تنافسية تهدف إلى تعزيز المهارات الذهنية لدى النشء العربي.

وأكد اللواء محمد مندور أن هذه النسخة تمثل محطة مهمة في طريق استعداد مصر لاستضافة بطولة العالم للحساب الذهني في ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن البطولة الحالية تعكس تنامي الاهتمام العربي بالأنشطة الذهنية والرياضات العقلية، كما تؤكد مكانة مصر الرائدة في هذا المجال.

وأضاف أن الاتحاد المصري للتنمية الذهنية للنشء نجح، خلال السنوات الماضية، في تنظيم بطولات محلية ومسابقات تخصصية في الحساب الذهني والذاكرة ومكعب روبيك، مما أسفر عن تكوين قاعدة قوية من الناشئين والناشئات، والاستعداد لتشكيل منتخب مصري واعد على المستويين الإقليمي والدولي.

ووجّه رئيس الاتحاد الشكر إلى وزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يأتي في إطار اهتمام الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببناء الإنسان المصري وتنمية قدراته الذهنية منذ الطفولة، باعتبار ذلك ركيزة أساسية في مشروع الجمهورية الجديدة، واستثمارًا حقيقيًا في مستقبل الوطن.