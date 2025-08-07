نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يضع أعينه على نجم ريال مدريد في صيف 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رغم التأكيدات المتكررة من إدارة ريال مدريد بأن قائمة الفريق للموسم المقبل 2025/2026 مكتملة، فإن تحركات مسؤولي النادي في سوق الانتقالات لا تتوقف. لا تزال الإدارة الرياضية في "سانتياغو برنابيو" تبحث عن فرص لتعزيز صفوف الفريق، لا سيما في وسط الميدان، وهو ما طالب به المدرب تشابي ألونسو بشكل مباشر، حيث بات اسم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر من أبرز الأسماء المطروحة حاليًا.

صحيفة ماركا الإسبانية كانت قد كشفت في الربيع الماضي عن اهتمام ريال مدريد بماك أليستر، في ظل تداول أسماء أخرى مثل رودري هيرنانديز، إنزو فيرنانديز، ومارتن زوبيميندي. الأخير، رغم امتلاكه شرطًا جزائيًا مغريًا بقيمة 60 مليون يورو مع ريال سوسييداد، انتقل لاحقًا إلى أرسنال بعد أن علّق انتقاله مؤقتًا بانتظار تحرك محتمل من ريال مدريد لم يأتِ.

ماك أليستر، نجم ليفربول الحالي، لا يزال من بين الخيارات القوية لدى إدارة "الميرينغي" لتدعيم خط الوسط، خصوصًا بعد رحيل الثنائي المخضرم توني كروس ولوكا مودريتش. إلا أن العائق الأكبر يبقى في سعر الصفقة، حيث تُقدّر قيمة اللاعب السوقية بنحو 100 مليون يورو، حسب موقع Transfermarkt، وهي قيمة مرتفعة لكنها أقل من نظيره رودري، الذي تم استبعاده مؤخرًا بسبب مشاكله البدنية.

ويمتد عقد ماك أليستر مع "الريدز" حتى عام 2028، ما يجعل مهمة ريال مدريد في التعاقد معه هذا الصيف معقدة للغاية، خاصة في ظل حاجة ليفربول للإبقاء على نجومه، بعد إنفاقه أكثر من 300 مليون يورو في سوق الانتقالات الحالية.

في المقابل، لا يزال النادي الملكي يراقب الوضع عن كثب ويُخطّط للتفاوض حول الصفقة خلال صيف 2026، في حال خلت مساحة ما في التشكيلة. المدرب تشابي ألونسو يُبدي إعجابًا كبيرًا بماك أليستر ويراه مناسبًا تمامًا لأسلوبه التكتيكي، إلا أن التوقيت الحالي لا يسمح بأي تحرك فعلي.

الجدير بالذكر أن ألونسو يعمل أيضًا على تطوير التركي أردا غولر ليشغل مركز لاعب الوسط بشكل دائم، كما أن انضمام النجم الأرجنتيني الصاعد فرانكو ماستانتونو – الذي وصل إلى مدريد مؤخرًا – يمنحه بدائل واعدة في المدى القريب.

حتى ذلك الحين، يظل أليكسيس ماك أليستر ضمن قائمة الانتظار في ريال مدريد، تحسبًا لتغير الظروف المالية أو التشكيلية في صيف 2026.



