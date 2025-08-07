نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يحتفل بإنجازه التاريخي في جيزة بالاس.. إشادة بالتنظيم واستقبال أسطوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد المهندس عمر مدحت المدير التجاري لنادي بيراميدز بحسن التنظيم والاستقبال من جانب مسئولي فندق جيزة بالاس والذي استضاف حفل الإنجاز التاريخي للنادي بتحقيقه لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة للأولى في تاريخه.

أوضح المدير التجاري أن الفندق يعد إضافة هائلة لمجال السياحة والفنادق في مصر والكل شاهد لأول مرة الصرح العملاق الذي استضاف ولأول مرة حدثا بهذا الحجم كاحتفال نادي بيراميدز بوجود نجوم الكرة في مصر.

عمر مدحت قال إن التنظيم كان مثاليا والفندق وفر كل إمكانياته في خدمة الحدث والحفل الكبير والاستقبال كان رائعا، والكل شعر بالسعادة للصرح الفندقي الرائع.