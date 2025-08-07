نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهند لاشين: الاستمرارية "هدفي".. وبيراميدز هيبقى في "حتة تانية" لو عنده جماهير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد مهند لاشين لاعب نادي بيراميدز الحالي وطلائع الجيش ومودرن سبورت السابق، أن لاعب الكرة يجب أن يكون هدفه الاستمرارية لأطول فترة ممكنة في الملاعب وليس حديث الجماهير عنه، مشددًا على أن الأضواء والشهرة أشياء جيدة لكنها ليست الهدف الأساسي الذي يبحث عنه.

وتابع "لاشين" في حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الاستمرارية هي الفكرة التي أبحث عنها من وقت تواجدي بالدوري الممتاز عبر نادي الأسيوطي ثم بيراميدز ثم طلائع الجيش ومودرن سبورت قبل العودة مجددًا إلى بيراميدز، والحمد لله للموسم الثالث على التوالي أنا أفضل لاعب خط وسط في مصر.

وأضاف لاعب طلائع الجيش السابق: دعم الجماهير شيء مهم جدًا للاعب الكورة، وبيفرق جدًا وبيؤثر على فرصه في الانضمام لمنتخب مصر والتواجد في الاستفتاءات ونيل الجوائز في حالة تواجده في نادي غير جماهيري، متابعًا: أوقات كتير بتشعر لو عندك جماهير الدنيا هتكون مختلفة تمامًا.

وواصل: خط وسط بيراميدز ملىء بالنجوم، ودي فلسفة الفرق الكبيرة، والتدعيم بيكون في أضيق الحدود لو عندك نواقص بس، لذلك هتلاقي كل اللاعبين شاركوا الموسم الماضي وخاضوا أكثر من 50 ٪ من المباريات، ودي ميزة كويسة في بيراميدز إننا كلنا نشارك وناخد فرص والأفضل يستمر، داخل الملعب كلنا نتنافس، خارج الملعب كلنا أصحاب.

وأردف: ليس عندنا مشاكل مع لاعبي الأهلي، كلنا إخوات، نتنافس داخل الملعب والجميع يحاول منح فريقه وجماهيره أقصى ما عنده من أجل الفوز، ربما تجدها بين الجماهير، وأتمنى أن تنتهي لإننا نلعب كورة قدم.

واختتم مهند لاشين حديثه: السوشيال ميديا مؤثرة في مصر وخصوصًا في المجال الرياضي، وهي سبب جزء من مشاكلنا، لإن أكثر من يكتب غير مدرك أو واعي لخطورة المعلومة التي ينشرها، الأغلب يبحث عن التريند فقط، ولكن أيضًا هناك أشياء إيجابية في السوشيال ميديا.