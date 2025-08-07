نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهند لاشين: الفارق بين بيراميدز والأهلي والزمالك هو "الجماهير".. وليس هناك انتماء في الكورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مهند لاشين لاعب نادي بيراميدز الحالي وطلائع الجيش ومودرن سبورت السابق، إنه يرفض عبارة الاحتراف لغى الانتماء، لأنه ليس هناك انتماء في كرة القدم، فلاعب الكرة حساباته غير مبنية على آراء الجماهير لكن على مصلحته الشخصية، وإذا كان هناك انتماء لاعبين للأندية لماذا لا يكون هناك العكس؟، مضيفًا: القصة كلها مصلحة مشتركة، نادي يريد لاعب يحقق له أهدافه، ولاعب يبحث عن نادي يحقق له طموحاته.

مهند لاشين: الفارق بين بيراميدز والأهلي والزمالك هو "الجماهير"

وتابع "لاشين" حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: رحيل زيزو من الزمالك إلى الأهلي كان "مفاجأة" لكن القصة في عصر الاحتراف مصلحة مشتركة واحترام متبادل، زيزو إضافة لأي نادي لأنه لاعب كبير وبيقدم كورة جودتها عالية، ورغم ذلك الزمالك لن يقف على اللاعب ويستطيع تعويضه بلاعبين آخرين، مضيفًا: عبد الله السعيد كان أهم لاعب في منظومة بيراميدز على مدار سنوات، وهو الآن كذلك في الزمالك، وبعد رحيله حققنا كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، أي منظومة قوية يجب أن لا تتأثر برحيل لاعب، لذلك موضوع المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل تحققا في قصة عبد الله السعيد ولا أعلم هل تحققا في قصة زيزو أم لا؟.

وأضاف لاعب طلائع الجيش السابق: اللعب للقطبين، بيراميدز أصبح مثل الأهلي والزمالك بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، الفارق الوحيد حاليًا هو تواجد الجماهير ودعمها للفريق، متابعًا: شرف كبير لي ارتباط اسمي بالأهلي والزمالك، حدثت مفاوضات سابقة لكنها لم تكلل بالنجاح، وهذا هو الأفضل لي أنا مؤمن بذلك، قبل الانضمام لبيراميدز كنت قريبًا من الزمالك لكن بيراميدز هو من فاز بالصفقة، وبالحسابات هي الخطوة الأفضل لي بعد تحقيق دوري أبطال إفريقيا، مبسوط في بيراميدز المنظومة المحترفة المحترمة، وأصبحنا في مكانة واحدة مع الأهلي والزمالك.

وواصل مهند لاشين: سيراميكا كليوباترا هو الفريق الأفضل بعد الثلاثي، بسبب كابتن علي ماهر صاحب الفضل الأول بعد ربنا في مسيرتي الكروية، وأتوقع للفريق أن يكون أحد أقوى الفرق في الموسم القادم بعد التدعيمات القوية.

وأردف: مروان عطية من أفضل لاعبي خط الوسط في مصر، وإمام عاشور الأفضل في الموسم الماضي، وفي بيراميدز توريه والكرتي وتوفيق ودونجا.

واختتم: أتمنى التوفيق من ربنا في الموسم القادم والاستمرارية هي أبرز طموحاتي على المستوى الشخصي، والفوز بأكبر عدد من البطولات مع الفريق على المستوى الجماعي.