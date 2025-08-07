نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يقترب من تجديد عقد حسام عبدالمجيد.. ووعد برحيله بعد مونديال 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن الزمالك سيعمل خلال المرحلة المقبلة على تجديد عقود بعض اللاعبين بينهم حسام عبدالمجيد مدافع الفريق، والذي رصدت إدارة النادي 30 مليون سنويًا للاعب لتجديد عقده في المرحلة القادمة.

الزمالك يقترب من تجديد عقد حسام عبد المجيد

وقال عبر برنامج بلس 90 على شاشة قناة النهار الفضائية: الزمالك تلقى عروض خارجية من أروكا وأتلتيكو كاسا بيا البرتغاليين لاستعارته لمدة موسم مقابل 250 الف دولار وجينت البلجيكي طلب شراء عقده مقابل مليون دولار. وتم رفض كافة العروض.

وأضاف: جون إدوارد اتفق مع عمر ناجي وكيل حسام عبدالمجيد لتجديد عقده خلال المرحلة المقبلة، مع إمكانية رحيله بعد كأس العالم 2026 في حالة الحصول على عرض جيد.

وواصل: الزمالك بنسبة 85% سوف يجدد عقود حسام عبدالمجيد خلال الفترة المقبلة.