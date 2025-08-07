نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب رفض زد رحيل مصطفى سعد للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن الزمالك تواصل مع زد لشراء عقد مصطفى سعد "ميسي" لاعب الفريق، لكن الظروف الحالية واغلاق باب القيد حال دون إتمام الصفقة.

سبب رفض زد رحيل مصطفى سعد للزمالك

وقال عبر برنامج بلس 90 على شاشة قناة النهار الفضائية: زد وعد الزمالك بإمكانية فتح باب المفاوضات مجددًا، في شهر يناير المقبل.

وأضاف: بنسبة كبيرة، فان الزمالك لن يستطيع ضم أحمد عيد لاعب المصري في الوقت الراهن، واللاعب سيبقى في صفوف فريقه.