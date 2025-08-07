نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تم الحسم.. الزمالك سيضم حامد حمدان في يناير بـ20 مليون جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن حامد حمدان لاعب فريق بتروجت، حاول خلال الساعات الماضية الضغط على مسئولي ناديه من أجل الانتقال لنادي الزمالك، مشيرا إلى أن اللاعب قام بإرسال رسالة لرئيس شركة بتروجت من أجل الموافقة على طلب الرحيل في الميركاتو الصيفي.

الزمالك سيضم حامد حمدان في يناير بـ20 مليون جنيه

وقال عبر برنامج بلس 90 على شاشة قناة النهار الفضائية: بتروجت يرفض فكرة رحيل حمدان عن الفريق في الوقت الحالي، رافضًا فكرة الضغوط التي تعرض لها النادي مؤخرًا من جانب اللاعب.

وأضاف: بنسبة كبيرة، فأن الساعات المقبلة سوف يقوم الزمالك بتوقيع عقد ثلاثي بين الزمالك وبتروجت واللاعب الفلسطيني حامد حمدان من أجل انتقاله للفريق الأبيض في يناير بـ20 مليون جنيه.

وأكمل: حامد حمدان سوف يشارك في تدريبات بتروجت وكذلك سيتم تجهيزه لخوض المباريات لحين الانتقال لصفوف الزمالك في يناير القادم.