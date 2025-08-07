نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب فشل صفقة انتقال كوكا إلى قاسم باشا.. وتطور جديد مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن صفقة انتقال أحمد نبيل كوكا لاعب النادي الأهلي إلى قاسم باشا التركي فشلت بسبب رغبة قاسم باشا في دفع الجزء الأكبر من الصفقة في سبتمبر 2026.

وقال عبر برنامج بلس 90 على شاشة قناة النهار الفضائية: عمر ناجي وكيل كوكا، قال أن نادي قاسم التركي عرض 700 ألف دولار لضم اللاعب، وسوف يتم تقسيمها 250 ألف دولار في الوقت الحالي، و450 الف دولار في سبتمبر 2026.

وأضاف: الأهلي رفض طريقة السداد، وطلب تقسيط الصفقة على قسطين، الأولى يتم دفعه حاليا، والثاني في شهر يناير، وكان هناك اتفاق على نسبة اعادة بيع 20%.

وواصل: الأهلي تحرك لتجديد عقد كوكا بشكل رسمي، وخلال الأسبوع المقبل سوف يكون هناك اعلان عن التجديد خلال الأسبوع القادم.

وزاد: سيكون هناك جلسات لتمديد عقود بعض اللاعبين من جانب محمد يوسف المدير الرياضي، وهم كوكا وكريم فؤاد.