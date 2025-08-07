نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن قيمة صفقة الزمالك الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تعاقده مع اللاعب خوان ألفينا بيزيرا، قادمًا من اوليكساندريا الأوكراني، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.



وتعد تلك الصفقة العاشرة لنادي الزمالك بعد التعاقد مع المهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

والتعاقد مع ثنائي نادي فاركو عمرو ناصر وأحمد شريف لمدة 5 مواسم، الفلسطيني آدم كايد لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر، والمغربي عبد الحميد معالي لمدة 5 مواسم قادمًا من نادي اتحاد طنجة.



بالإضافة إلى التعاقد مع أحمد ربيع، لمدة 5 مواسم من البنك الأهلي، ومحمد إسماعيل لمدة 5 مواسم من زد، والفلسطيني عدي الدباغ لمدة 4 مواسم، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.

وأعلن الزمالك تعاقده مع بيزيرا لمدة 4 مواسم مقبلة، لكنه لم يكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، بينما أعلن نادي أوليكساندريا الأوكراني من جانبه في رسالة وداعية للاعب عبر إنستجرام قيمة التعاقد المبرم.



وكشف النادي الأوكراني أن قيمة تعاقد الزمالك مع لاعب خط الوسط قد كلفت مليون و800 ألف يورو بالإضافة إلى وجود مكافآت وحوافز.