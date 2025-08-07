نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير مرتضى: تدشين قناة الزمالك إنجاز كبير لمجلس مرتضى منصور.. ولا بد من إعادة هيكلتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن تدشين قناة النادي الرسمية يعد إنجازًا كبيرًا يحسب للمجلس السابق برئاسة مرتضى منصور.

وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية "TeN": قناة نادي الزمالك كانت بمثابة مشروع يتحدث عنه أكثر من رئيس سابق للنادي، ولم يقم أي منهم بتنفيذ وعوده، لكن مجلس مرتضى منصور هو من قام بتدشين القناة وإطلاقها بشكل رسمي حتى تكون الوجهة الإعلامية للنادي والمنبر الذي يخاطب جماهيره.

وأضاف: قناة نادي الزمالك فقدت هويتها منذ رحيل مجلس مرتضى منصور، وأصبحت لا تليق بالجماهير البيضاء، ولا بد من إعادة عيكلتها خلال الفترة المقبلة، وإطلاق برامج جديدة تعبر عن الجمهور ومكانة النادي.