أمير مرتضى: حزنت لرحيل زيزو عن الزمالك.. وكنت أتمنى انتقاله لأي نادِ إلا الأهلي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثَ أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن رحيل أحمد مصطفى زيزو نجم القلعة البيضاء السابق إلى الغريم التقليدي الأهلي.

أمير مرتضى: حزنت لرحيل زيزو عن الزمالك

كان النادي الأهلي قد أعلن تعاقده مع زيزو في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الماضي، في صفقة مدوية أثارت جدلًا كبيرًا في الشارع الرياضي المصري.

وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق عبر فضائية TeN: حزنت لرحيل زيزو عن الزمالك بنهاية الموسم الماضي، وتواصلت معه ومع عمرو الجنايني رئيس لجنة التخطيط السابق بالقلعة البيضاء من أجل إيجاد حل لتجديد عقد اللاعب ومنع انتقاله للأهلي، لكن اللاعب كان قد اتفق مع مسؤولي الأحمر على كافة الأمور.

وأضاف: كنت أتمنى أن يختار زيزو أي نادِ إلا الأهلي، نظرًا للمكانة التي كان يحظى بها اللاعب في قلوب جماهير الزمالك، حيث كان أحد أساطير القلعة البيضاء.

وتابع: لو كنت مسؤولًا داخل نادي الزمالك، كنت سأنجح في الحفاظ على زيزو، وعقد جلسة حاسمة للاستماع إلى طلباته وتجديد تعاقده.