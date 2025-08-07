نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العالم للنوادي بطولة جديدة في الميني فوتبول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الكنفدرالية الأفريقية للكرة المصغرة "ميني فوتبول" عن إقامة بطولة جديدة وهي كأس العالم للنوادي والذي ينطلق في نسخته الأولى.

كأس العالم للنوادي بطولة جديدة في الميني فوتبول

وكتبت الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أنتظرو تفاصيل كأس العالم للنوادي في نسخته الاولى نسخة تاريخية بكل المقاييس".

ولم تتضح حتى الان تفاصيل البطولة ولا مكان الاستضافة لكن من المتوقع أن تكون بطولة قوية خاصة مع إنجازات رئيس الكنفدرالية أشرف بن صالحة الأخيرة،

وتقدم الميني فوتبول مواهب قوية وبطولات مثيرة اخرها كان كأس الأمم الافريقية في درنة لبيبا والذي شهد مشاركة 8 حكام مصريين.