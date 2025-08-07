نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا سليم يحصل على 150 ألف دولار من الأهلي خلال الاعارة في الجيش الملكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الجيش الملكي المغربي أعلن بشكل رسمي عن استعارة رضا سليم جناح الأهلي لمدة موسم واحد.

وقال عبر برنامج بلس 90 على شاشة قناة النهار الفضائية: الأهلي سوف يتحمل 150 ألف دولار جزء من راتب رضا سليم في الموسم الجديد، ولن يدفع النادي أي مبالغ آخرى كما تردد.

وأضاف: تم إنهاء مشكلة رضا سليم بشكل رسمي، خصوصا أنه كان من الصعب قيده في ظل اكتمال عدد الأجانب.

