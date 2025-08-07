نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك: من الممكن أن نرى حسام عبد المجيد في الأهلي بعد موسمين.. وصفقات الأبيض قوية والحكم على الأجانب مبكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث تامر عبد الحميد دونجا، نجم نادي الزمالك السابق، عن صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نجم الزمالك: من الممكن أن نرى حسام عبد المجيد في الأهلي بعد موسمين

وقال تامر عبد الحميد، خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور: "الزمالك كان يسعى في الميركاتو الصيفي، للتعاقد مع لاعبين من نادي بيراميدز ولكن السماوي رفض".

وأضاف دونجا: "صفقة المهدي سليمان قوية وإضافة للأبيض، وأتوقع أن يبدأ بشكل أساسي في تشكيل الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا".

وتابع: "أحمد ربيع لاعب مميز جدًا وُعرض على الزمالك أثناء تواجده في السكة الحديد قبل انتقاله للبنك الأهلي، وسيكون إضافة قوية لخط وسط الأبيض".

وشدد: "عمرو ناصر مهاجم واعد ومميز وأحمد شريف أيضًا، وكانوا الأفضل في فاركو خلال الموسم الماضي، ومن الصعب الحكم على صفقات الزمالك الأجانب إلا بعد رؤيتهم في الملعب".

وتابع: "محمد إسماعيل إضافة قوية لدفاع نادي الزمالك، وسعيد بتواجده مع الفارس الأبيض".

وتطرق تامر عبد الحميد للحديث عن حسام عبد المجيد وأزمة تجديد تعاقده قائلًا: "من الممكن أن نرى حسام عبد المجيد في النادي الأهلي بعد موسمين، وأتمنى أن يطمئن الجماهير بتجديد تعاقده".

وأردف: "وسام أبو علي أفضل مهاجم في الدوري المصري ولو فشل انتقاله للدوري الأمريكي وعاد للأهلي سيكون إضافة قوية لهجوم الأحمر وسيزيد من قوة الأحمر".

واختتم: "محمد علي بن رمضان صفقة قوية جدا للنادي الأهلي، وإضافة كبيرة للدوري المصري بشكل عام".