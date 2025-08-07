نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل اتفاق الزمالك وبتروجيت على انتقال حامد حمدان للأبيض في انتقالات الشتاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن مصدر مسؤول بنادي بتروجت، كشف أن إدارة النادي رفضت رحيل الفلسطيني حامد حمدان إلى صفوف الزمالك في انتقالات الصيف الحالية.

اتفاق الزمالك وبتروجيت على انتقال حامد حمدان

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "المصدر أكد أن الزمالك رفع عرضه لضم حامد حمدان إلى 40 مليون جنيه، ولكن إدارة نادي بتروجت رفضت رحيل اللاعب في الصيف.

وأضاف: "تم الاتفاق مع إداراة نادي الزمالك على دفع 20 مليون جنيه في الوقت الحالي، وتم الاتفاق على انتقال حمدان إلى الزمالك في الشتاء".

وشدد: "الزمالك سيدفع لنا 20 مليون جنيه، وتم الاتفاق على انتقال حامد حمدان إلى صفوف الزمالك في الشتاء بشكل رسمي".

واختتم: "سنعقد جلسة مع حامد حمدان، في الساعات المقبلة لتهدئة الأزمة بينه وبين سيد عيد المدير الفني للفريق، من أجل عودة اللاعب لتدريبات الفريق، والمشاركة بشكل أساسي خلال الشهور المقبلة، حتى رحيله إلى الزمالك في الشتاء".