طارق العشري: الزمالك السبب في شهرة زيزو.. وهذا رأيي في أيمن الرمادي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الليبي، عن رأيه في انتقال النجم الدولي أحمد سيد زيزو إلى النادي الأهلي، وعن تجربة أيمن الرمادي مع فريق الزمالك.

وقال العشري في تصريحات له مع الإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى:" أيمن الرمادي حقق كأس مصر في ظروف صعبة مع نادي الزمالك، قبل التحدي وحقق بطولة مهمة امام نادي كبير يمتلك فريق قوي مثل بيراميدز".

وأضاف:" أيمن الرمادي كان محتاج وقت وفرصة أكبر ولكن في خلال الشهر حقق اللقب المطلوب"

واكمل:" نادي الزمالك بعقلية نادي الزمالك وجماهير الزمالك، النادي حجمه كبير على الصعيد العربي والأفريقي ودائما منافس قوي على كل البطولات والزمالك استطاع تكوين فريق مميز"

وأوضح:" الزمالك ساهم بشكل كبير في شهرة زيزو قبل انتقاله إلى النادي الأهلي".