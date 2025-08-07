نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد مفاجئ من أحمد عبد القادر على أنباء تغيبه عن المران للرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن مصدر مقرب من أحمد عبدالقادر لاعب النادي الأهلي، أكد حضور اللاعب للتدريبات اليوم ودخل صالة الجيم لمتابعة برنامجه التأهيلي الذي وضعه له الجهاز الفني.

رد مفاجئ من أحمد عبد القادر

وتابع المصدر في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: "اللاعب متفاجئ من الهجوم عليه وفبركة أخبار ضده والمدهش أكثر أن يكون الخبر هو عدم حضوره للمران وهو متواجد داخل صالة الجيم".

واختتم: "عبدالقادر ملتزم بالبرنامج التأهيلي الذي تم وضعه من الجهاز الفني وينتظر الانتهاء منه للانضمام للتدريبات الجماعية".