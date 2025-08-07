الرياضة

موعد بداية منافسات الدوري الألماني موسم 2025/2026

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية منافسات الدوري الألماني موسم 2025/2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنتظر جماهير كرة القدم في العالم على أحرّ من الجمر، موعد انطلاق مسابقة الدوري الألماني الممتاز لموسم 2025-26.

وتوج بايرن ميونخ بلقب البوندسليجا الموسم الماضي، بعدما تصدر الترتيب برصيد 82 نقطة، بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق باير ليفركوزن.

أعلنت رابطة الدوري الألماني موعد انطلاق الموسم الجديد والذي يكون يوم الجمعة 22 أغسطس الحالي، وتستمر المنافسات حتى السبت 16 مايو من عام 2026.

مباريات الجولة الأولي من البوندسليجا

▪︎الجمعة 23 أغسطس

-بايرن ميونخ ضد لابيزيج - التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

▪︎السبت 24 أغسطس

آينتراخت فرانكفورت ضد فيردر بريمن - الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

-هايدنهايم ضد فولفسبورغ - الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

-يونيون برلين ضد شتوتجارت - الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

-باير ليفركوزن ضد هوفنهايم - الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

-فرايبورج ضد أوجسبورج - الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

-سانت باولي ضد بوروسيا دورتموند - الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

▪︎الأحد 24 أغسطس

-ماينز ضد كولن - الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

-بوروسيا مونشنجلادباخ ضد هامبورج - السادسة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

