أحمد جودة - القاهرة - تنتظر جماهير كرة القدم في العالم على أحرّ من الجمر، موعد انطلاق مسابقة الدوري الألماني الممتاز لموسم 2025-26.
وتوج بايرن ميونخ بلقب البوندسليجا الموسم الماضي، بعدما تصدر الترتيب برصيد 82 نقطة، بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق باير ليفركوزن.
موعد بداية منافسات الدوري الألماني موسم 2025/2026
أعلنت رابطة الدوري الألماني موعد انطلاق الموسم الجديد والذي يكون يوم الجمعة 22 أغسطس الحالي، وتستمر المنافسات حتى السبت 16 مايو من عام 2026.
مباريات الجولة الأولي من البوندسليجا
▪︎الجمعة 23 أغسطس
-بايرن ميونخ ضد لابيزيج - التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة والسعودية.
▪︎السبت 24 أغسطس
آينتراخت فرانكفورت ضد فيردر بريمن - الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.
-هايدنهايم ضد فولفسبورغ - الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.
-يونيون برلين ضد شتوتجارت - الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.
-باير ليفركوزن ضد هوفنهايم - الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.
-فرايبورج ضد أوجسبورج - الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.
-سانت باولي ضد بوروسيا دورتموند - الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.
▪︎الأحد 24 أغسطس
-ماينز ضد كولن - الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.
-بوروسيا مونشنجلادباخ ضد هامبورج - السادسة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.