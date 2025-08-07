نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية منافسات الدوري الألماني موسم 2025/2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنتظر جماهير كرة القدم في العالم على أحرّ من الجمر، موعد انطلاق مسابقة الدوري الألماني الممتاز لموسم 2025-26.

وتوج بايرن ميونخ بلقب البوندسليجا الموسم الماضي، بعدما تصدر الترتيب برصيد 82 نقطة، بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق باير ليفركوزن.

موعد بداية منافسات الدوري الألماني موسم 2025/2026

أعلنت رابطة الدوري الألماني موعد انطلاق الموسم الجديد والذي يكون يوم الجمعة 22 أغسطس الحالي، وتستمر المنافسات حتى السبت 16 مايو من عام 2026.

مباريات الجولة الأولي من البوندسليجا

▪︎الجمعة 23 أغسطس

-بايرن ميونخ ضد لابيزيج - التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

▪︎السبت 24 أغسطس

آينتراخت فرانكفورت ضد فيردر بريمن - الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

-هايدنهايم ضد فولفسبورغ - الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

-يونيون برلين ضد شتوتجارت - الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

-باير ليفركوزن ضد هوفنهايم - الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

-فرايبورج ضد أوجسبورج - الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

-سانت باولي ضد بوروسيا دورتموند - الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

▪︎الأحد 24 أغسطس

-ماينز ضد كولن - الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

-بوروسيا مونشنجلادباخ ضد هامبورج - السادسة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.