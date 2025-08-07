نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أستون فيلا يكتسح روما برباعية وديا استعدادا للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا الإنجليزي نظيره فريق روما الإيطالي برباعية نظيفة وديا في اللقاء الناري الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد بيسكوت ضمن معسكرهم التحضيري استعدادا للموسم الجديد.

ملخص مباراة أستون فيلا وروما

وبدأت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا الإنجليزي ونظيره روما الإيطالي برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل اميليانو بوينديا الهدف الأول في الدقيقة 15 وعاد جاكوب رمزي بالهدف الثاني في الدقيقة 17 صنعه له تيليمانس وحاول روما تسجيل الهدف الأول لكنه لم ينجح في ذلك لتألق الدفاع والحارس حتى سجل اولي واتكينز الهدف الثالث في الدقيقة 40 صنع بوينديا وانتهى الشوط الأول بينهم 3/0.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا الإنجليزي ونظيره روما الإيطالي برتم هادئ نسبيا وقام المدربان بعدة تغييرات لتحسين مستوى نتيجة المباراة وحاول روما تسجيل هدف أول لكنه لم يستطيع وسجل دونيايل مالين الهدف الرابع في الدقيقة 85 صنع ماكجين وانتهت المباراة بينهم 4/0.