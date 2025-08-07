نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة بشأن موقف عبد القادر من الرحيل عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجّر الإعلامي كريم رمزي، مفاجأة كبرى بشأن موقف أحمد عبد القادر نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

موقف عبد القادر من الرحيل عن الأهلي

وقال الإعلامي كريم رمزي، في برنامجه "رقم 10" على القناة الأولى: "عبد القادر موقفة لم يُحسم واللاعب تأخر عن تدريبات الأهلي أمس وشارك في تدريبات تأهيلية في صالة الجيم".

وأضاف:" قصة أحمد عبد القادر مع الأهلي مازال فيها فصول أخرى، وفي حالة تلقي النادي عرض مناسب من أي نادي سيرحل اللاعب على الفور".