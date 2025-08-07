نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي: الزمالك الأكثر نشاطا في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد الإعلامي كريم رمزي، بتعامل نادي الزمالك في ملف الصفقات الجديدة التي تم إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

وقال الإعلامي كريم رمزي، في برنامجه "رقم 10" على القناة الأولى:" جون إدوارد والمسؤولين عن ملف الكرة ومساعدين جون إدوارد يستحقوا الأشادة والتحية مننا".

واكمل:" الزمالك تعاقد مع 10 لاعبين بقيمة مالية مناسبة وبعقود طويلة، وذلك بالرغم من قلة الموارد المالية لكن الزمالك نجح في الميركاتو الصيفي".

وأضاف:" الزمالك ضم خوان ألفينا لمدة 4 مواسم واللاعب سيصل خلال 48 ساعة من أجل الإنضمام إلى التدريبات".

واختتم كريم رمزي: "الزمالك الأكثر نشاط في الميركاتو الحالي بعد ضم الجناح البرازيلي خوان ألفينا لمدة 4 سنين، وبذلك فإن الزمالك تعاقد مع 10 لاعبين".