كريم رمزي يكشف عن تطورات جديدة بشأن مصير أبو علي مع الأهلي

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن تطورات جديدة بشأن مصير النجم الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد الأنباء التي انتشرت مؤخرا حول عدم انتقاله إلى نادي كولومبوس الأمريكي.

كريم رمزي يكشف عن مصير أبو علي مع الأهلي

وقال الإعلامي كريم رمزي، في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى:" من الممكن أن يستمر وسام أبوعلي مع الأهلي في حال لم يتم دفع قسط اول من ناديه الأمريكي".

وأضاف: "وسام أبوعلي مقيد في قائمة فريق الأهلي حتى الآن، والأمور كلها واردة في قصة وسام أبوعلي ومن المتوقع أن يتم تأجيل الصفقة حتى يناير المقبل".

وأتم كريم رمزي:" وسام أبوعلي حتى الآن يستمتع بإجازته في الساحل الشمالي، والنادي الأهلي منتظر قيمة القسط الأول من بيع اللاعب، ووسام في الوقت الحالي، يعمل على برنامج خاص في الساحل وينهي ورقه من أجل السفر إلى أمريكا".