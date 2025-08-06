نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرج عامر: مرتضى منصور قالي "جبت الناس دي كلها منين" في نهائي الكأس وكنت قلق من هبوط سموحة الموسم الماضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إنه غير راضي عن مستوى الفريق خلال الموسم الماضي.

وتابع فرج عامر خلال تواجده ضيفًا على بودكاست "فنجان شاي" مع الإعلامي أحمد أسامة، الفريق لم يكن على المستوى الفني المطلوب ولكن على الجانب الأخر نادي سموحة هو أكثر نادي ربح من بيع اللاعبين وحققنا مكاسب كبيرة".

وأكمل:" الموسم الماضي لم نكن على المستوى المطلوب، وأنا لم اعُد امتلك الحمية مثل السنوات الماضية وكنت قلق على أن يهبط الفريق إلى دوري المحترفين".

وأضاف:" لم نُبرم صفقات قوية قبل بداية الموسم وحماسي للفريق لم يكن مثل السنوات الماضية".

واستطرد:" في الماضي كنت اُنقب على اللاعبين بنفسي وابحث عن اللاعبين الصغار سنًا والمغمورين وأصنع منهم نجوم كبار ويتم بيعهم بأموال كبيرة".

وأردف فرج عامر:" كنت بتمنى إلغاء الهبوط الموسم الماضي، لم نكن الأقرب للهبوط وكان هناك أندية شعبية تنافس على الهبوط لذلك كنت أتمنى إلغاءه".

واختتم:" اعتبر سموحة نادي جماهيري وهناك مشجعين بعدد كبير للنادي واعضاء النادي عددهم كبير، المستشار مرتضى منصور في نهائي كأس مصر 2018 قالي انت جبت الجماهير دي كلها منين قولتله دول أعضاء النادي".