وديا.. فياريال يضرب أرسنال بثلاثية استعدادًا للموسم الجديد

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال الإسباني، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره أرسنال الإنجليزي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعت بينهما منذ قليل، استعدادًا لمباريات الموسم الجديد.

وانطلقت أحداث مباراة أرسنال ضد فياريال، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبو ظبي.

أحداث مباراة أرسنال ضد فياريال الودية

بدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بمحاولات هجومية من جانب لاعبي فريق فياريال على عكس المتوقع.

وسجل في الدقيقة 16 بيبي الهدف الأول لصالح فياريال، بعد تسديدة قوية.

ثم أضاف إيتا ايونج لاعب فريق فياريال الهدف الثاني في الدقيقة 33 من الشوط الأول.

وأحرز نورجارد نجم فريق أرسنال الهدف الأول في الدقيقة 36.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بتقدم فياريال على نظيره أرسنال، بهدفين مقابل هدف وحيد.

ومع أحداث الشوط الثاني، سجل في الدقيقة 68 اللاعب جرونيفيلد نجم فريق فياريال الهدف الثالث.

وتمكن أوديجارد من تسجيل الهدف الثاني لصالح فريق أرسنال في الدقيقة 76 من الشوط الثاني عن طريق ركلة جزاء.