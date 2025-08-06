نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد قرعة وانطلاقة أبطال إفريقيا والكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إجراء قرعة الأدوار التمهيدية لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية، يوم السبت، المقبل في العاصمة التنزانية دار السلام.

وذكر "كاف" عبر موقعه الرسمي، الأربعاء، أن القرعة سيتم بثها مباشرة عبر منصاته الرسمية.

وأضاف: يمثل حدث السبت الانطلاقة الرسمية لموسم واعد جديد من أبرز بطولات الأندية في القارة، دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وأوضح: ستنطلق الأدوار التمهيدية يوم 19 سبتمبر المقبل، على أن تُجرى مباريات الدور التمهيدي الثاني بداية من 17 أكتوبر 2025.

ويبدأ دور المجموعات لكل من دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، يوم 21 نوفمبر 2025، فيما تنطلق الأدوار الإقصائية يوم 13 مارس 2026.

