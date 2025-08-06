نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام: عبدالقادر ينتظر قرار مدرب الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي أمير هشام، أن أحمد عبدالقادر لاعب النادي الأهلي ينتظر قرار خوسيه ريبيرو المدير الفني بشأن المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وقال عبر برنامج بلس 90 على شاشة قناة النهار الفضائية: عبدالقادر ملتزم بعقده مع النادي الأهلي الذي يتبقى فيه موسمًا، وسيتواجد في النادي بصفة طبيعية للمشاركة في التدريبات.

وأضاف: من الممكن أن يتواجد عبدالقادر في المران الجماعي، أو يخوض تدريبات انفرادية في الجيم، على حسب قرار المدير الفني.

