نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة مفاجئة من نيمار إلى أنشيلوتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد نيمار دا سيلفا لاعب سانتوس، أنه ليس بحاجة إلى "إثبات أي شيء إلى أي شخص"، في إشارة إلى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل.

ومنذ عودته إلى سانتوس، عاش نيمار فترة من التذبذب متأثرًا بإصابات متكررة ومحاولات للانسجام مع الفريق.

وتألق النجم البرازيلي في مباراة فريقه أمام جوفينتود، إذ أنهى اللقاء بنسبة تمريرات ناجحة بلغت 89%، وسجل هدفين وصنع الثالث، في مباراة حضرها ممثلون عن الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي بقيادة أنشيلوتي.

وقال نيمار بعد اللقاء: أنا سعيد بالأداء الجيد والفوز، هذا هو الأهم. يجب أن نستمر في التحسن ولا نُكرّر أخطاء اليوم.

وعن إمكانية انضمامه إلى المنتخب أوضح: لا أحتاج لإثبات أي شيء لأي أحد، الجميع يعرف أسلوبي. أنا جاهز، أشعر أنني بحالة جيدة، والأمر يعود لهم.

وكان نيمار قد استُدعي من المدرب دوريفال جونيور مطلع العام الحالي، لكنه غاب لاحقًا بسبب الإصابة، ولم يظهر بقميص البرازيل منذ أكتوبر 2023، عندما تعرّض لإصابة في مباراة أمام الأوروغواي خلال تصفيات كأس العالم.

